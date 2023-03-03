المغرب - بوركينا فاسو: تعزيز مجالات التعاون ذات الأولوية في مجالات التكوين المهني والتعليم العالي

شكل تعزيز مجالات التعاون ذات الأولوية بين المغرب وبوركينا فاسو في ميادين التكوين المهني والتعليم العالي محور المحادثات بين سفير المغرب في واغادوغو ، يوسف السلاوي ، مع وزير الرياضة والشباب والتشغيل البوركينابي، بوبكر سافادوغو ، ووزير التعليم العالي والبحث والابتكار ، أدجيما ثيومبيانو.



ووفق بلاغ لسفارة المغرب في بوركينافاسو، فإن المحادثات المثمرة التي تندرج في إطار الصداقة والأخوة بين البلدين تناولت التعاون في المجالات التي تهم الوزارتين.

وأضاف المصدر ذاته أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لنوعية الشراكة القائمة بين البلدين ، وبحثا السبل والوسائل الكفيلة بإعطاء دينامية متجددة للتعاون الثنائي، وكذلك استكشاف آفاق من شأنها تعزيز هذه الشراكة الطموحة التي تندرج في إطار تعاون جنوب جنوب متضامن وفعال ويعود بالنفع على البلدين.



وبهذه المناسبة، يقول المصدر، أكد السيد السلاوي استعداد المغرب لوضع خبرة المملكة رهن إشارة بوركينا فاسو ، من خلال تبادل الزيارات وتنظيم الدورات التدريبية وبناء القدرات لفائدة الطلاب والمتدربين البوركينابيين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويتضمن برنامج التعاون هذا حصة من 180 منحة مغربية، 120 منها مخصصة للمكون الجامعي والأكاديمي و 60 مخصصة للتكوين المهني، وقد زادت هذه الحصة الإجمالية للمنح بمقدار 30 منحة دراسية ابتداء من العام الدراسي 2021 / 2022.

ويقيم المغرب وبوركينا فاسو علاقات ثنائية متميزة يطبعها التشاور المتبادل والحوار السياسي المنتظم.



ومع: 03 مارس 2023