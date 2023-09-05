المغرب-جمهورية التشيك.. نحو تعزيز التعاون في مجال النقل

شكلت سبل تعزيز التعاون بين المغرب وجمهورية التشيك في مجال النقل محور مباحثات جمعت، اليوم الاثنين بميونيخ، بين وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، ونظيره التشيكي مارتن كوبكا. وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل المؤهلات السككية التي يزخر بها المغرب، وتطوير التعاون في مجال النقل الجوي والسكك الحديدية بين البلدين، ومشاركة المغرب في المؤتمر العالمي السابع والعشرين للطرق، الذي سيقام من 2 إلى 6 أكتوبر في براغ.



وفي هذا الصدد، أكد السيد عبد الجليل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البلدين قررا العمل معا لتعزيز الربط الجوي للسماح بتنمية السياحة من جمهورية التشيك إلى المغرب، ومواصلة التبادلات الثنائية لتعزيز التعاون في مجال النقل.



من جانبه، سلط السيد كوبكا الضوء على المؤهلات الجذابة التي تزخر بها المملكة وأهميتها لبلاده، مؤكدا الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها مجال النقل. وجرى هذا اللقاء على هامش المؤتمر الدولي حول الوقود الإلكتروني، المنظم من طرف وزارة الرقمنة والنقل الألمانية.



ومع: 04 شتنبر 2023