المغرب سيشرع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، أنه سيتم الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد- 19، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، التي تعرف منذ بدايتها، دينامية إيجابية، وتجاوبا واسعا من طرف المواطنين.



وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية، والتوصيات العلمية الدولية، مضيفة أنه سيتم إبلاغ المواطنات والمواطنين بإجراءات وكيفيات الاستفادة من هذه الجرعة الثالثة، وكذا الفئات المستهدفة.



وأبرزت أنه بالنظرا لأهمية تقوية المناعة لدى جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من عدوی کوفید -19، فإنهم مدعوون للانخراط في هذه العملية.



وأكدت أنه يجب على الجميع الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح؛ للمساهمة في المجهود الوطني للحد من انتشار هذا الفيروس في البلاد، وتحقيق المناعة الجماعية.



ومع:01/10/2021