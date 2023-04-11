المغرب.. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3 في المائة خلال 2023

أفاد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد المغرب يرتقب أن يسجل معدل نمو بنسبة 3 في المائة، خلال سنة 2023.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر يوم الثلاثاء، بالنسبة للمغرب نموا بنسبة 3 في المائة خلال 2023، و3.1 في المائة في سنة 2024.

من جانب آخر، تتوقع مؤسسة "بريتون وودز" انخفاضا في نسبة البطالة من 12.9 في المائة في 2022 إلى 11 في المائة هذا العام، قبل أن تتراجع مجددا إلى 10.5 في المائة في سنة 2024.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 4.6 في المائة خلال هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 2.8 في المائة في 2024.

وحسب التقرير الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، فمن المتوقع أن يتراجع رصيد الحساب الجاري للمغرب من ناقص 4.3 في المائة في 2022 إلى ناقص 3.7 في المائة خلال 2023، ثم إلى ناقص 3.5 في المائة في 2024.

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يبلغ النمو 2.8 في المائة هذه السنة، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3 في المائة في عام 2024.

وحسب المصدر ذاته، فإن التضخم العالمي سينخفض، وإن كان أبطأ مما كان متوقعا، من 8.7 في المائة في عام 2022 إلى 7 في المائة هذا العام، ثم إلى 4.9 في المائة في 2024.

(ومع 11/04/2023)