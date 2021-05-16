المغرب في الصفوف الأمامية للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني (كرونولوجيا)

يوجد المغرب في الصفوف الأولى للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. في ما يلي أهم مبادرات التضامن التي قامت بها المملكة لفائدة الفلسطينيين منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش ..

14 فبراير 2000

صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يسلم باسم المملكة المغربية للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات شيكا بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لفائدة وكالة بيت مال القدس.

18 ماي 2006

- صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس، يصدر تعليماته السامية لحكومة جلالته قصد إرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما يعطي تعليماته السامية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن لتسهم بدورها في هذا العمل الإنساني النبيل من خلال إرسال مواد غذائية من الحليب المجفف والأرز والزيت والسكر والمصبرات بقيمة ثلاثة ملايين درهما.

8 يناير 2009

- بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت طائرة عسكرية مغربية بنقل مجموعة من الجرحى الفلسطينيين المصابين في العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة من مطار العريش ( 250 كلم شمال القاهرة ) لتلقي وإستكمال العلاجات في المغرب.

- صاحب الجلالة الملك محمد السادس يتفضل بإصدار تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني بغزة، تتكون من أدوية ومواد صيدلية ومواد غذائية أساسية.

18 نونبر 2012

- صاحب الجلالة الملك محمد السادس يصدر تعليماته السامية للقيام، بشكل فوري، بنصب مستشفى ميداني مغربي بقطاع غزة، "على إثر الأحداث الأليمة التي عرفها قطاع غزة، ووفاء لروح التضامن التي تحذو الأمة المغربية، بجميع مكوناتها، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".

11 يوليوز 2014

- صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، يأمر بمنح مساعدة إنسانية عاجلة بقيمة 5 ملايين دولار للسكان الفلسطينيين بقطاع غزة، ضحايا العدوان العسكري الجبان، الذي تشنه اسرائيل على القطاع.

27 ماي 2018

- صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعطي تعليماته السامية من أجل إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة، بالأراضي الفلسطينية، وذلك من أجل تقديم العلاجات الضرورية للجرحى والضحايا المدنيين في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

29 ماي 2018

- صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس ويشرف شخصيا ويعطي، بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، انطلاقة عملية إرسال المساعدة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني الشقيق.

14 ماي 2021

- صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس يعطي تعليماته السامية لإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

(ومع 15/05/2021)