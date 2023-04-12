المغرب/ كندا.. رغبة مشتركة في تعميق التعاون البرلماني ومواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة ورئيس مجلس الشيوخ الكنـدي، جورج فوري، الرغبة المشتركة في تعميق التعاون البرلماني بين البلدين ومواصلة الحوار السياسي والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك في بيان مشترك توج مباحثات أجراها رئيس مجلس المستشارين أمس الثلاثاء بالرباط مع السيد جورج فوري الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد برلماني هام.



وأفاد البيان المشترك أن الجانبين أجريا محادثات مثمرة تناولت أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية وكندا، والتي احتفلت بالذكرى الستين لتأسيسها العام الماضي، وتعهدا بالعمل لدى حكومتي البلدين لمواصلة تعميق العلاقات الجد متميزة التي تجمع الق طرين الصديقين، لا سيما في مجالات التجارة وتمكين المرأة وتعزيز السلام والأمن وتغير المناخ، وكذلك الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.



كما أعرب الطرفان ،وفق البيان المشترك، عن ارتياحهما تجاه زيادة حجم التجارة الثنائية، وإمكانية تحقيق نمو اقتصادي متبادل المنفعة، لا سيما في قطاعات الزراعة والفضاء والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجيات الخضراء.



وأبرز المصدر ذاته أن رئيس مجلس الشيوخ الكندي أكد بهذه المناسبة على مكانة المغرب كشريك هام على مستوى إفريقيا، مشيدا بدور المملكة في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، فضلا عن التزامها بمكافحة الإرهاب الدولي، "مما يسهم في استتباب الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا وخارجها".



ومع: 12 أبريل 2023