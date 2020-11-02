المغرب-ليبيريا.. توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون تغطي عدة مجالات

وقع المغرب وجمهورية ليبيريا، يوم الاثنين بالرباط، على ثلاث اتفاقيات تعاون تهم مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والفلاحة، والصحة.

ووقع اتفاقيات التعاون هاته، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الليبيري السيد دي-ماكسويل ساه كيمايه، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز وتكثيف علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز المؤهلات العلمية والتكنولوجية للطرفين، وتوسيع العلاقات بين الأوساط العلمية والتقنية في البلدين.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون العلمي والتقني في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف الاتفاقية الثانية، وهي عبارة عن مذكرة تفاهم في المجال الفلاحي، إلى تحديد الإطار العام للتعاون في المجال الفلاحي يقوم على تبادل التجارب، والمساعدة التقنية، وتعزيز القدرات.

أما الاتفاقية الثالثة، وهي على شكل مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة، فتحدد إطار التعاون بين البلدين في المجال الصحي، ولاسيما في المجالات ذات الأولية من قبيل صحة الأم والأطفال والمواليد، واليقظة الوبائية، وخاصة وضع نظام إنذار واستجابة للجوائح.

كما تروم هذه الاتفاقية تعزيز قدرات الموارد البشرية، والتغطية الصحية، والوقاية ومحاربة الأمراض المنقولة وغير المنقولة.

(ومع 02/11/2020)