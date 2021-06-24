المغرب-ليبيريا.. توقيع خارطة طريق واتفاق تعاون

وقعت المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، يوم الخميس بالرباط، على خارطة طريق للتعاون تغطي الفترة 2021-2023، واتفاق تعاون حول التنقيب عن الهيدروكاربورات واستغلالها.

ووقع هاتين الاتفاقيتين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الليبيري السيد دي-ماكسويل ساه كيمايه.

وتحدد خارطة الطريق الموقعة إطار التعاون متعدد القطاعات بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا. كما تجسد طموح البلدين الصديقين لتعزيز علاقاتهما الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وتطوير شراكة متينة وتضامن فعال. وبخصوص اتفاق التعاون، فيهدف إلى إرساء الإطار العام للتعاون بين المغرب وليبيريا في مجال الهيدروكاربورات. وينظم الاتفاق أنشطة التنقيب والاستغلال المشترك في النطاق الترابي للبلدين بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذا المجال.

ومع:24/06/2021