المغرب وإسرائيل يوقعان ثلاثة اتفاقات للتعاون

وقع المغرب وإسرائيل، اليوم الأربعاء بالرباط، ثلاثة اتفاقات للتعاون بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى المملكة.

وتتعلق هذه الاتفاقات، التي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإسرائيلي، بمجالات السياسة والثقافة والشباب والرياضة والخدمات الجوية.



ويتعلق الأمر أولا بمذكرة تفاهم تهم إرساء آليات للمشاورات السياسية تهدف إلى المساهمة في تعميق وتقوية علاقات التعاون متعددة الأوجه بين البلدين.



كما تهم مذكرة التفاهم هاته عقد البلدين مشاورات منتظمة لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا بخصوص التطورات التي تطرأ على الساحتين الإقليمية والدولية.



وستغطي المشاورات الخاصة بالعلاقات الثنائية المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية.



أما النص الثاني فيتعلق باتفاق تعاون في مجالات الثقافة والشباب والرياضة. فاقتناعا منهما بأن تعاونا فعالا في هذه المجالات سيساهم في تعزيز علاقاتهما وتطوير روابط مفيدة لهما، أبرم الطرفان هذا الاتفاق الذي يرسي إطارا سيعمل وفقه الطرفان على تشجيع وتطوير التعاون الثنائي في هذا المجال.



ويتعلق الاتفاق الثالث بالخدمات الجوية بين حكومة المغرب وحكومة إسرائيل.



ويهدف هذا الاتفاق بالأساس إلى النهوض بنظام للطيران الدولي قائم على مبدأ المنافسة بين شركات الطيران، وإقامة شبكة نقل جوي قادرة على توفير خدمات تستجيب لحاجيات العموم في ما يخص خدمات السفر والشحن بأسعار تنافسية وخدمات في الأسواق المفتوحة، بالإضافة إلى ضمان أعلى درجات السلامة على مستوى النقل الجوي الدولي.

(ومع-11/08/2021)