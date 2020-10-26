المغرب واتحاد جزر القمر يوقعان على خمسة اتفاقات تعاون

وقع المغرب واتحاد جزر القمر، يوم الاثنين بالرباط، على خمسة اتفاقات تعاون في مجال التكوين الدبلوماسي، وتدبير الجاليات المقيمة بالخارج، والفلاحة والصحة، فضلا عن إرساء آلية للمشاورات السياسية.

وقع على هذه الاتفاقات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره القمري السيد ظهير ذو الكمال، عقب مباحثاتهما الثنائية.

وهكذا وقع الجانبان على مذكرة تفاهم لإرساء آلية للمشاورات السياسية، تهدف إلى إقامة آلية للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة المغربية واتحاد حزر القمر.

كما وقع الجانبان على مذكرة تفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي بين الوزارتين. وتنص هذه المذكرة على إقامة شراكة بين الجانبين في مجال التكوين الدبلوماسي، لاسيما تكوين الدبلوماسيين الشباب من أجل تبادل التجارب والمعلومات في المجال الدبلوماسي، والعلاقات الدولية.

وتتعلق مذكرة التفاهم الثالثة الموقعة بين الجانبين بتدبير الجاليات المقيمة بالخارج وقضايا الهجرة. وتروم هذه المذكرة وضع إطار للتعاون يتيح تبادل المكتسبات والتجارب بين البلدين في مجالات تدبير قضايا الجاليات المقيمة بالخارج من خلال مواكبة هذه الجاليات في تحقيق الاندماج التعليمي والثقافي والاجتماعي.

وتم أيضا، بهذه المناسبة، التوقيع على اتفاق إطار في المجال الفلاحي يهدف إلى إرساء الإطار العام للتعاون في هذا المجال من خلال عدة إجراءات، من بينها التكوين المهني الفلاحي، وتكييف أساليب الري وتدبير المياه مع التغييرات المناخية، وتطوير سلسلة القيم الفلاحية والزراعية الغذائية.

ويروم الاتفاق الإطار أيضا النهوض بإحداث الاستغلاليات الفلاحية والسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والفلاحية.

كما تم التوقيع على بروتوكول للتعاون الصحي بين المغرب واتحاد جزر القمر في مجال الصحة، بهدف وضع برنامج للتعاون في هذا المجال بين البلدين لتحسين صحة ساكنتي البلدين.

(ومع 26/10/2020)