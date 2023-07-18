أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب والكاميرون يطمحان إلى تقوية تعاونهما في مجال النقل.



وأوضح السيد عبد الجليل، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير النقل الكاميروني، جون إيرنست ماسينا نكال بيبيهي، أنه سيتم في هذا الصدد إعداد عقد-إطار سيمكن من تحديد المجالات التي سيتعاون فيها الطرفان، ولاسيما السلامة الطرقية والنقل البري والبحري والجوي.



وأضاف أن "هذه الوثيقة ستتيح أيضا لكل قطاع إمكانية إعداد عقد خاص يتضمن الأوراش التي سنشتغل عليها، وذلك بهدف تقوية العلاقات بين البلدين في هذا المجال المهم جدا بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مشددا، من جهة أخرى، على أن "الكاميرون والمغرب تجمعهما علاقات أخوية وودية متينة جدا".



من جهته، أعرب الوزير الكاميروني عن سعادته بـ"تقوية التعاون مع المغرب البلد الشقيق، والاستفادة من تجاربه وغناه في مجال تدبير النقل واللوجيستيك".



وأضاف "قبلنا بصدر رحب اقتراح السيد عبد الجليل بإعداد هذا العقد-الإطار"، مضيفا أنه في ختام المباحثات، سيقدم الخبراء مقترحات تستجيب لانتظارات واحتياجات كلا البلدين.



وأوضح أن الكاميرون تعمل حاليا على وضع إصلاحات هامة، مما سيسمح بعصرنة البنيات التحتية للنقل في أفق أن تصبح بلاده بلدا صاعدا بحلول سنة 2035.



وقدم السيد نكال بيبيهي، الذي كان مرفوقا بسفير جمهورية الكاميرون بالمغرب، محمدو يوسيفو، ومدير الأرصاد الجوية الوطنية بالكاميرون، تشيندا تازو سامبليس، والسكريتير الأول بسفارة الكاميرون بالمغرب، داسيدي سوكغا، خلال هذه المباحثات، لمحة عن هيكلة وزارة النقل بالكاميرون التي تتولى تدبير أربعة قطاعات فرعية للنقل، وهي النقل البحري والسككي والبري والجوي، بالإضافة إلى الأرصاد الجوية.

ومع: 18 يوليوز 2023