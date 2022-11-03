المغرب والنيجر عازمان على تعزيز تعاونهما البرلماني

شكل تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والنيجرية، محور مباحثات، جرت، أمس الأربعاء، بمراكش، بين النائب السابع لرئيس مجلس النواب، حسن بن عمر، والنائب الرابع لرئيس الجمعية الوطنية لجمهورية النيجر، ماهامان لاوال باكو غالاديما.

وأكد الطرفان، خلال هذه المباحثات، التي جرت على هامش اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية وعوائدها الإيجابية في ما يتصل بتعزيز التعاون البرلماني، وفي غيره من المجالات.

ونوه السيد باكو غالاديما، في تصريح للصحافة، عقب هذه المباحثات، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والنيجر، مستعرضا مجالات التعاون الثنائي، ومن ضمنها العمل البرلماني.

وبعدما سجل الحاجة إلى تنشيط مجموعتي الصداقة البرلمانية المغربية - النيجرية، دعا إلى الاستفادة من التجربة البرلمانية المغربية.

ويهدف هذا اللقاء الجهوي، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يجمع قادة الحكومات المنفتحة والأطراف المعنية من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك الشركاء الدوليون، إلى تعزيز الطموح الجماعي وبث الدينامية في المجتمع وتبادل التجارب.



ومع: 03 نونبر 2022