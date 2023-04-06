المغرب والولايات المتحدة يتعهدان بتعزيز تعاونهما في مجال النقل

تعهد المغرب والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء بالرباط، بتعزيز تعاونهما الثنائي، لاسيما في مجال النقل.



وأكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل في ختام مباحثات مع السفير الأمريكي بالمغرب بونيت تالوار أن "المغرب في وضع يمك نه من زيادة تطوير مبادلاته مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال النقل والسلامة الطرقية.

وأوضح السيد بن عبد الجليل أنه تناول مع المسؤول الأمريكي تحسين وتمديد شبكة السكك الحديدية، وتوسيع الخط فائق السرعة، وكذا تطوير البنيات التحتية للموانئ والمطارات.



من جانيه، أبرز السيد تالوار مستوى العلاقات المتينة التي تجمع بلاده بالمملكة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء كان فرصة للاطلاع على المخططات الطموحة والمبتكرة للحكومة المغربية في مختلف المجالات ذات الصلة بالنقل.

وحسب السفير الأمريكي، فإن ’’الطرفين يتقاسمان مختلف النقط ذات الاهتمام المشترك في هذا المجال، والتي تستحثنا على مواصلة العمل معا’’.



ومع: 05 أبريل 2023