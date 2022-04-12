المغرب وقطر عازمان على تعزيز تعاونهما في مجال القضاء

أجرى وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع نظيره القطري السيد مسعود بن محمد العامري، الذي يقوم بزيارة للمغرب، همت سبل تعزيز التعاون في مجال القضاء.

وقال السيد وهبي عقب هذه المباحثات التي جرت بحضور سفير دولة قطر بالمغرب، السيد عبد الله بن ثامر محمد آل ثاني، إن هذا اللقاء شكل مناسبة للجانبين لإبراز رغبتهما في المضي قدما نحو تعزيز التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي.

وبعدما ذكر السيد وهبي بمتانة العلاقات بين المغرب وقطر والتي وصفها بالقوية والمتجذرة، أكد أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتعزيزها أكثر، لاسيما في مجال التعاون القضائي، معربا عن أمله في أن ترقى العلاقات الثنائية لمستوى تطلعات قائدي البلدين.

من جهته، شدد السيد العامري على أهمية تعميق العلاقات في مجال القضاء مع المملكة المغربية، مشيدا بجهود المغرب في خدمة الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على ضرورة إرساء إطار اتفاقي من شأنه أن يسهم في تفعيل أنشطة التعاون بما يخدم أوراش إصلاح منظومة العدالة بالبلدين.

(ومع 11/04/2022)