المغرب يترأس بجنيف اجتماع فريق العمل الخاص بانضمام جزر القمر لمنظمة التجارة العالمية

ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، بصفته رئيس الفريق العامل المعني بانضمام اتحاد جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية، يوم الخميس، الاجتماع الثامن للفريق المذكور.

وتميز هذا الاجتماع بمشاركة كبيرة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وحضور وفد هام من جزر القمر برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المكلف بالتكامل الاقتصادي، يرافقه نائب رئيس الجمعية الوطنية والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والعديد من المديرين وكبار المسؤولين الذين يمثلون الدوائر المعنية بملف الانضمام.

وخلال هذا الاجتماع، أشاد السيد زنيبر بالعمل الذي أنجزته جزر القمر منذ الاجتماع السابع للمجموعة، الذي عقد في ماي الماضي، لاستكمال مفاوضاتها الثنائية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والتي توجت بالتوقيع على 7 بروتوكولات ثنائية بشأن ولوج سوق السلع والخدمات، ولا سيما مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل وكندا واليابان وسلطنة عمان.

وأشار الى أن انضمام جزر القمر إلى منظمة التجارة العالمية قبل نهاية هذا العام أصبح هدفا قابلا للتحقيق أكثر من أي وقت مضى، مجددا دعوته للوفود لإبداء المزيد من المرونة حتى يتم الانتهاء من عملية الانضمام في الوقت المحدد.

ومن جهته، أشاد الوزير القمري بدور المغرب وجهود رئاسة مجموعة الانضمام وأمانة منظمة التجارة العالمية، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها سلطات جزر القمر على المستويات التشريعية والإدارية والتقنية من أجل الامتثال لمتطلبات اتفاقيات مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية.

وتفاعلا مع كلمة الوزير، أبدت عدة مجموعات إقليمية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، والمجموعة الإفريقية، والمجموعة العربية، ومجموعة أقل البلدان نموا، والدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ولا سيما الولايات المتحدة والصين، والهند وكندا والبرازيل وسلطنة عمان، دعمها لانضمام جزر القمر واستكمال هذه العملية قبل المؤتمر الوزاري 13.

ورحب الوفد المغربي بالتقدم الكبير ودرجة النضج المتقدمة جدا التي وصل إليها هذا الملف، مجددا دعوته للدول الأعضاء لإبداء مزيد من المرونة وتقديم المساعدة اللازمة لاستكمال هذه العملية في أسرع وقت ممكن.

(ومع 19/01/2023)