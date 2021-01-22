المغرب يتوصل بأول دفعة من اللقاح ضد كوفيد- 19

أعلنت وزارة الصحة أن المغرب توصل، يوم الجمعة، بأولى دفعات اللقاح البريطاني "أسترا-زينيكا " الهندي الصنع من جمهورية الهند

وأوضحت الوزارة، في بلاغ ، أن المملكة ستتوصل بالدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم "يوم الأربعاء 27 يناير 2021 من جمهورية الصين الشعبية.

وأضافت أنه سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هذه العملية، التي ستتم بصفة تدريجية، ستهم الفئات المستهدفة بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد -19 ومضاعفاته، وهم مهنيي الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

وتابع المصدر ذاته، أن هذه العملية ستشمل أيضا ، في مرحلة أولية ، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من حالات الإصابة بمرض كوفيد -19.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطنات والمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة التأكد أو الحصول على موعد اللقاح ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية "www.liqahcorona.ma" أو عبر رسالة إلى الرقم المجاني 1717 ، وذلك ابتداء من يوم الأحد 24 يناير 2021 في الساعة 12 زوالا.

كما ستوفر كل المعلومات المتعلقة بالحملة الوطنية للتلقيح من خلال وصلات تحسيسية تلفزية وإذاعية وإلكترونية سيتم بثها على القنوات الوطنية التلفزية والإذاعية، وكذا في وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية www.liqahcorona.ma .

وأكدت الوزارة على ضرورة الاستمرار والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية من وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة العامة، وذلك طيلة عملية التلقيح الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن اللقاحين سالفي الذكر اللذين وقع عليهما الاختيار من طرف المملكة، قد تم تصنيعهما وفقا للمواصفات الدولية مع التأكيد على جودتهما وسلامتهما. وذكرت الوزارة أنه " في إطار العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي مافتئ جلالته يحيط بها كافة مكونات الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى لفيروس كورونا المستجد ببلادنا، وحرصا من جلالته على صحة وسلامة كافة المواطنات والمواطنين، أعطى جلالته تعليماته السامية لإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق والتحصين ضد مرض كوفيد-19 بهدف تحقيق مناعة جماعية تمكن من تقليص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن هذا الوباء ".

وخلصت إلى أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اقتنت المملكة المغربية كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة (66 مليون جرعة من اللقاح).

ومع:22/01/2021