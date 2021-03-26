المغرب يحرز بتونس الرتبة الثانية في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

أحرز المغرب الرتبة الثانية في الدورة الأولى لمسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، التي أعلن عن نتائجها ، يوم الأربعاء ، بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بتونس.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن هذه التظاهرة التي تقام لأول مرة على المستوى العربي، عرفت مشاركة مغربية نوعية بلغت 2333 من بين 13 ألف و352 نشاطا مسجلا على منصة الأسبوع العربي للبرمجة، من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،

وأسفرت المسابقة عن تتويج ثلاث مؤسسات تعليمية مغربية في صنف مسابقة المعرض الذهبي ، صنف "غير الموصول بالحاسوب"، حيث حصلت مجموعة مدارس (عبد العزيز الماسي) بالمديرية الإقليمية اشتوكة أيت باها بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة-سوس-ماسة على المرتبة الأولى محرزة الميدالية الذهبية وذلك في الفئة العمرية الأقل من 12 سنة، فيما أحرزت ثانويتا (ابن النفيس) الإعدادية امزوطة بالمديرية الإقليمية شيشاوة بأكاديمية جهة مراكش-آسفي في الفئة العمرية ما بين 12 و15 سنة والثانوية التأهيلية (3 مارس سيدي رضوان) بالمديرية الإقليمية وزان بأكاديمية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في الفئة العمرية ما بين 15 و18 سنة المرتبة الثانية، منتزعتين، بذلك، ميداليتين فضيتين.

بينما احتلت مدرسة (صلاح الدين الأيوبي) ومدرسة (مولاي يعقوب)، التابعتين للمديرية الإقليمية مولاي يعقوب بأكاديمية جهة فاس-مكناس، المرتبة الثالثة، (الأولى في مسابقة المدرسة الذهبية والثانية في مسابقة النشاط الذهبي).

يذكر أن فعاليات هذا الحدث العربي التربوي انطلقت يوم 11 يناير 2021، حول موضوع: "البرمجة والزخرفة"، بتعاون مع الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، وعرفت مشاركة 200 ألف و876 تلميذة وتلميذا من مختلف الدول العربية، و1509 مدرسة عربية وأكثر من 10 آلاف مدرس عربي.

(ومع 25/03/2021)