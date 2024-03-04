المغرب يدين بشدة استهداف مدنيين في غزة كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات انسانية

أكد السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لجنة القدس، تدين وتستنكر بشدة، استهداف القوات الاسرائيلية لمدنيين فلسطينيين كانوا في انتظار الحصول على مساعدات إنسانية في شارع الرشيد، شمال قطاع غزة، مما خلف مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأوضح السيد بوريطة، يوم الأحد بالرياض، خلال اجتماعه بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن المملكة المغربية، إذ تؤكد رفضها القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، فإنها تدعو إلى تحقيق مستقل وشفاف في هذا العمل المشين ومعاقبة المتسببين فيه.

وجدد التذكير بدعوة صاحب الجلالة حفظه الله، رئيس لجنة القدس، الملحة للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار وتأمين إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بدون عوائق وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

(ومع 03.03.2024)