المغرب يشارك في المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنتدى العالمي للأغذية والزراعة

شارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، عزيز أخنوش ، يوم الجمعة، عبر تقنية الفيديو ، في الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري للمنتدى العالمي للأغذية والزراعة الذي عقد في برلين. وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن السيد أخنوش ترأس على هامش هذا المؤتمر ،إلى جانب مدير قطب الزراعة في البنك الدولي، مائدة مستديرة حول التكيف مع التغيرات المناخية، تقاسم خلالها مع 28 من المسؤولين والموظفين ورؤساء الوفود والمنظمات، تجربة المغرب في مكافحة التغير المناخي. وأضاف المصدر ذاته أن هذا المؤتمر الذي عرف مشاركة 120 بلدا، تميز أيضا بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والمفوض الأوروبي للفلاحة ومدير برنامج الأغذية العالمي.

وتتناول هذه الدورة من المؤتمر الوزاري التحديات المتعلقة بالتموين بالفلاحة حول العالم على المدى الطويل بهدف ضمان نظام غذائي متوازن، على الرغم من انتشار الأوبئة أو الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية.

ومع 22 يناير 2021