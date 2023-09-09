المغرب يشيد بقرار البيرو تعليق العلاقات الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" المزعومة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تشيد بالقرار الذي أعلنته جمهورية البيرو، بتعليقها، ابتداء من أمس الجمعة، العلاقات الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" المزعومة.



وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن "هذا القرار الحكيم والمنسجم مع القانون الدولي، الذي اتخذته جمهورية البيرو، يفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي".



وأضافت أن "هذا القرار يأتي لتعزيز الدينامية الإيجابية التي يعرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

ومع 09 شتنبر 2023