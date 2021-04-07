المغرب يعزز تعاونه مع اتحاد والونيا-بروكسل من أجل دعم تعميم التعليم الأولي والتبادل الثقافي

وقع السيدان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبيي-إيف جيهوليه وزير-رئيس اتحاد والونيا-بروكسل ، يوم الثلاثاء ، عبر تقنية المناظرة المرئية ، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمغرب، وتحسين تعليم اللغات وتبادل الثقافات، وكذا تعزيز المهارات لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة.

ووقعت الاتفاقية على هامش مباحثات بين الجانبين، تناولت سبل تطوير التعاون في مجالات تكوين الأساتذة وأطر التعليم الأولي، وتعليم اللغات وتبادل الثقافات، وتحسين ظروف استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفق بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فإن السيد أمزازي رحب ، بالمناسبة ، بإطلاق البرنامج المشترك CAAPPP لتدريب 300 مفتش للتعليم الأولي، والذي تنظمه المدارس البلجيكية بالمغرب، بشراكة مع قطاع التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويسهر على تنشيطه فريق من الخبراء من مفتشية التعليم الأساسي وجامعات ومدارس التعليم العالي البلجيكية الناطقة باللغة الفرنسية.

وعلى إثر هذه الدورة التدريبية التي تجمع بين ندوات وتداريب نظرية بالمدارس البلجيكية وأوراش عمل لإنتاج موارد الوسائط المتعددة، سيتمكن 300 مفتش من الحصول على “شهادة الكفاءة لدعم الممارسات التربوية للتعليم الأولي “(CAAPPP).

وذكر الوزير بأن تعميم التعليم الأولي تم رفعه إلى مرتبة الأولوية الوطنية من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي كان شدد في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي ، المنعقد بالصخيرات في 18 يوليوز 2018 ، على أهمية هذا التعليم الذي يجب أن يكون “أساس بناء المدرسة المغربية الجديدة، باعتباره مرجعا أساسيا لتعميم تعليم أولي ذي جودة”.

من جهته، أشار السيد جيهوليه أن اتحاد والونيا-بروكسل يدعم المغرب منذ عام 2000، في مساعيه لهيكلة التعليم الأولي، وأن برنامج CAAPPP الذي تم إطلاقه في يناير 2021، هو جزء من خطة عمل اللجنة المشتركة الدائمة السابعة بين حكومتي المغرب ووالونيا-بروكسل.

كما أشاد ب”الإشعاع الدولي للنموذج التعليمي البلجيكي الناطق باللغة الفرنسية وبالاعتراف بخبرته المتميزة في المغرب”، بحسب البلاغ.

وفي ذات السياق، أكد الوزير البلجيكي أن “التقنيات الرقمية والتكنولوجيات التعليمية تم دمجها بشكل كبير في هذه الدورة التدريبية، حيث سيشارك المفتشون في الإنتاج المشترك للكبسولات التعليمية داخل استوديوهات الوسائط المتعددة، المجهزة من قبل اتحاد والونيا-بروكسل والتابعة لأكاديمية الدار البيضاء-سطات والمدرسة البلجيكية بالدار البيضاء.

ورحب الوزيران في مباحثاتهما ، أيضا ، بالعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب واتحاد والونيا-بروكسل في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أن المملكة المغربية واتحاد والونيا-بروكسل تربطهما علاقات دبلوماسية وطيدة وذلك مند سنة 1999، تاريخ افتتاح البعثة العامة لاتحاد والونيا-بروكسل بالرباط.

(ومع 07/04/2021)