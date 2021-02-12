المغرب يمنح هبة من المعدات المعلوماتية لفائدة مجموعة عمل وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو الديموقراطية

في إطار التضامن الأخوي والفعال، قام سفير جلالة الملك بكينشاسا، السيد رشيد أغاسيم، يوم الخميس، بتسليم حزمة من المعدات المعلوماتية لفائدة فريق العمل التابع لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكر بلاغ لسفارة المملكة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أن هبة المملكة المغربية تندرج في إطار المواكبة الناجعة لولاية جمهورية الكونغو الديمقراطية في رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف البلاغ أن مقرر فريق العمل، السيد بويوكو بايلو ديبري، أعرب بهذه المناسبة، عن امتنانه العميق لهذه المبادرة التي وصفها “بالأخوية والهامة، والنابعة من بلد شقيق كان دائما بجانب جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن المغرب كان قد منح، مؤخرا، مساعدة مالية لفائدة هيئة جمهورية الكونغو الديمقراطية/الاتحاد الإفريقي التي نصبها رئيس الجمهورية، السيد فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو.

(ومع 12/02/2021)