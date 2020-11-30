المغرب ينضم إلى مجلس إدارة معهد (اليونسكو) للتعلم مدى الحياة

أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الإثنين، بأن المملكة المغربية انضمت إلى مجلس إدارة معهد (اليونسكو) للتعلم مدى الحياة الذي يتواجد مقره بمدينة هامبورغ الألمانية.

وستمثل المملكة داخل مجلس الإدارة في شخص السيدة زهور العلوي، سفيرة جلالة الملك بألمانيا والرئيسة السابقة للدورة الـ 39 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، لولاية مدتها أربع سنوات.

وأضاف المصدر ذاته أن "هذا التعيين في إطار الرؤية السامية المتبصرة والاستباقية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز حضور بلادنا في مختلف الهيئات والتنظيمات الدولية وتنويعه".

واكد البلاغ أن هذا التعيين يجسد أيضا الإعتراف بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في مجال التربية والتعلم المستمر.

ويعد معهد (اليونسكو) للتعلم مدى الحياة، أحد معاهد التربية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والوحدة التنظيمية الوحيدة للأمم المتحدة المكلفة بالتعلم مدى الحياة على المستوى العالمي.

ويشجع المعهد التعلم مدى الحياة ويدعمه، مع التركيز على تعليم الكبار والتكوين المستمر ومحو الأمية والتعليم الأساسي غير النظامي. كما تركز أنشطته، أساسا، على تحقيق أكبر قدر من المساواة في التعليم للفئات الهشة وفي البلدان الأكثر تضررا من الفقر والنزاعات.

يذكر أن معهد (اليونسكو) للتعلم مدى الحياة سيعقد مؤتمره الدولي السابع حول تعليم الكبار (CONFINTEA VI) في المغرب سنة 2022.

وأشار البلاغ إلى أن المملكة ستكون أول دولة عربية وإفريقية وإسلامية تستضيف هذا المؤتمر الذي يعقد، بشكل عام، كل 12-13 سنة.

ومع:30/11/2020