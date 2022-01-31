المكتب الوطني للمطارات .. وضع مخطط لاستقبال الرحلات الجوية والمسافرين بجميع مطارات المملكة في أحسن الظروف

وضع المكتب الوطني للمطارات مخططا لاستقبال الرحلات الجوية والمسافرين بجميع مطارات المملكة في أحسن الظروف، وذلك عبر اتخاذ جملة من الإجراءات تمكن من توفير ظروف استقبال سليمة ومطمئنة ومسار صحي للمسافرين.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه “في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المغربية لوقف انتشار كوفيد – 19، تم وضع مخطط لاستقبال الرحلات الجوية والمسافرين بجميع مطارات المملكة في أحسن الظروف، حيث تم تطبيق جملة من الإجراءات لتوفير ظروف استقبال سليمة ومطمئنة ومسار صحي للمسافرين”.

وأضاف البلاغ أنه من خلال هذه التدابير، تبقى أولويات المكتب المطلقة هي حماية المسافرين والمستخدمين وكل مستعملي المطارات، وكذا مواكبة هذه العملية لتسير في أحسن الظروف الممكنة، بواسطة توفير بنيات تحتية مطارية وفق المتطلبات الصحية الجديدة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الإجراءات التي تضمنها المخطط تهم منطقتي الوصول والمغادرة، وتشمل تكثيف عمليات تنظيف وتعقيم المنشآت المطارية، ووضع موزعات لمعقمات الأيدي للاستعمال المجاني بمختلف المرافق المطارية، وتجهيز مكاتب التسجيل بواقيات بلاستيكية، وإجبارية وضع الكمامات من طرف المسافرين وكل مستعملي المطارات بمختلف المناطق المطارية، واحترام التباعد الجسدي من خلال التشوير الأرضي، وإعادة تنظيم طوابير الانتظار من أجل تفادي التقاء المسافرين، وكذا الفصل بين كل مقعدين للجلوس بمقعد فارغ.

كما تهم هذه التدابير قياس حرارة المسافرين بواسطة كاميرات حرارية عند الوصول، وضرورة ملء البطاقة الصحية للمسافر الموضوعة من طرف السلطات المعنية، كما يمكن أيضا ملؤها وطباعتها من خلال الموقع الالكتروني للمكتب الوطني للمطارات.

وأشار البلاغ إلى أن المكتب يحرص على مواكبة هذه العملية من خلال نظام للإرشاد والتواصل داخل المطارات عبر الاعلانات الصوتية واللوحات الإعلانية وشاشات العرض… وأيضا من خلال حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وذكر المكتب، أنه فبفضل هذه التدابير المتخذة تمكن 16 مطارا مغربيا من الحصول على علامة الترخيص الصحي للمطارات AHA” (Airport Heath Accreditation)” للمجلس الدولي للمطارات، بعد تقييم التدابير المعتمدة بمطارات المملكة لمواجهة جائحة كوفيد 19.

ومع 30/01/2022