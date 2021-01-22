الملتقى الوطني الرابع للإعلام بطانطان يبحث دور الإعلام بالأقاليم الجنوبية في الدفاع عن الوحدة الترابية

تنظم جمعية الأوراش الصحراوية للصحافة والتواصل، إلى غاية 25 يناير الجاري، الملتقى الوطني الرابع للإعلام بطانطان تحت شعار "إعلام الأقاليم الجنوبية في الخطوط الأمامية" .

وبحسب المنظمين، فإن هذا الملتقى المنظم بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الاتصال)، و الفدرالية المغربية لناشري الصحف ، يروم الاحتفاء بمجهودات رجال ونساء قطاع الصحافة و الإعلام خلال جائحة فيروس كورونا ، وكذا تسليط الضوء على عمل الإعلام بالأقاليم الجنوبية ودوره في الدفاع عن الوحدة الترابية ، و تعزيز الترافع الإعلامي عن القضية الوطنية الأولى .

وأكد المدير الجهوي للاتصال بكلميم وادنون محمد زهور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الملتقى مناسبة للتلاقي بين مكونات الإعلام والصحافة لتدارس قضايا الإعلام في علاقته باهتمامات المجتمع، وتعزيز سبل الترافع عن الوحدة الترابية للمملكة ، وكذا لتثمين القرارات الوطنية والدولية في ما يتعلق بالقضية الوطنية والتي تجسد آخرها في الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه.

كما يروم الملتقى ، يضيف المسؤول الجهوي، تدارس سبل التصدي للحملات الإعلامية التضليلية من طرف أعداء الوحدة الترابية .

وأبرز أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار مواصلة الأنشطة التي تستهدف الفاعلين في قطاع الصحافة والإعلام ومواكبتهم، وتأهيل العاملين في المجال لمسايرة المشروع التنموي بالأقاليم الجنوبية ، والترافع عن القضية الوطنية خاصة بعد سلسلة من الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في الفترة الأخيرة.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التي تعرف مشاركة باحثين وخبراء ، تنظيم ندوات تتناول مواضيع منها ، "الاعلام في الاقاليم الجنوبية والقضية الوطنية : نحو دبلوماسية مدنية فاعلة لكسب التحدي" ، و"الاعلام والمجتمع المدني: أية علاقة"، و"الجريمة الالكترونية والحماية القانونية: بين النص القانوني والاشكاليات العملية"، فضلا عن تنظيم ورشات تكوينية، وأنشطة اجتماعية وبيئية، إلى جانب فقرة تكريمية، وتتويج الفائزين في مسابقة "الصحافي الصغير" التي نظمت عن بعد، خلال فترة الحجر الصحي.

ومع:22/01/2021