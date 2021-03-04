المملكة الأردنية الهاشمية تفتتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون

افتتحت المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الخميس بالعيون، قنصلية عامة لها بجهة العيون الساقية الحمراء.وترأس حفل الافتتاح السيدان ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني. وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها بمدينة العيون، منذ العام ما قبل الماضي، 11 قنصلية.

وحذت المملكة الأردنية الهاشمية حذو دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وجزر القمر والغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى وساوتومي وبرنسيب وكوت ديفوار وبوروندي، ومملكة إسواتيني وزامبيا.

ومع 4 مارس 2021