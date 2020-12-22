المملكة المغربية ودولة إسرائيل توقعان أربع اتفاقيات

وقعت المملكة المغربية ودولة إسرائيل، يوم الثلاثاء بالرباط، أربع اتفاقيات في مجالات متعددة، خلال زيارة الوفد الأمريكي-الإسرائيلي عالي المستوى.

ويتعلق الأمر باتفاق حول الإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الديبلوماسية وجوازات الخدمة، وقعه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد محسن الجزولي، والمدير العام لوكالة الساكنة والهجرة السيد شلومو مور يوسف.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، وقعها المدير العام للطيران المدني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني السيد زكرياء بلغازي، ومدير وكالة الطيران المدني السيد جويل فيلدسكوه.

واعتبارا لأهمية تأمين رحلات طيران مباشرة بين إسرائيل والمغرب، يلتزم الطرفان بإجراء مناقشات لإبرام اتفاق حول الخدمات الجوية.

وتم التوقيع، أيضا، على مذكرة تفاهم حول الابتكار وتطوير الموارد المائية، وتنص على التعاون التقني في مجال تدبير وتهيئة الماء، وقعها المدير العام للماء بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيد حمو بنسعدوت، والمدير العام لوزارة الموارد المائية السيد يشيزكيل ليفشيتز.

وتنص مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار، التي وقعها المدير العام لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد نبيل لخضر، وكبيرة الاقتصاديين وزيرة المالية السيدة شيرا غرينبرغ، على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار.

وتنص مذكرة التفاهم هذه، أيضا، على التفاوض حول اتفاقيات أخرى تؤطر هذه العلاقات، ويتعلق الأمر باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية إنعاش وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.

ومع:22/12/2020