المنتخب الوطني المدرسي يتوج بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات 2021

تم تتويج المنتخب الوطني المدرسي بالميدالية الذهبية في الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات 2021 "عن بعد"، والتي احتضنتها الجمهورية التونسية يومي 23 و24 ماي الجاري.

وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ اليوم الخميس، أنه تم تتويج الفريق الوطني بالميدالية الذهبية بعد حصوله على الرتبة الأولى (178 نقطة) على صعيد ترتيب الدول المشاركة، أمام كل من جنوب إفريقيا (151 نقطة، الميدالية الفضية) وتونس (113 نقطة، الميدالية النحاسية).

وأضاف البلاغ أن هذه التظاهرة العلمية عرفت مشاركة 11 بلدا بــ 60 مشاركا(ة)، من بينهم المغرب بفريق ضم ستة تلاميذ (3 إناث و3 ذكور)، حيث توج بميدالية ذهبية يوسف بوحتوش من ثانوية التميز بن جرير-الرحامنة (جهة مراكش آسفي) وبميدالية ذهبية بالإضافة إلى لقب ''ملكة الرياضيات الإفريقية 2021'' (الأولى في ترتيب الإناث) آية أكرجوط من ثانوية الحسن الثاني- بني ملال (جهة بني ملال خنيفرة).

كما توج بميدالية فضية كل من محمد أيوب مبطول من ثانوية المامونية - مكناس (جهة فاس مكناس)، وآدم الخراز، من ثانوية سنابل المعرفة - تطوان، (جهة طنجة تطوان الحسيمة)، وهبة بنعبو من ثانوية عبد الكريم الخطابي- الناظور (جهة الشرق)، وأسماء هبة الله من ثانوية التميز بن جرير - الرحامنة (جهة مراكش آسفي).

وبهذه المناسبة، هنأت الوزارة وشركاؤها ممثلين في المجمع الشريف للفوسفاط، المحتضن الرسمي لمشاركة المملكة في هذه التظاهرة العلمية وجمعية "رياضيات المغرب" التي تساهم بشكل فعال إلى جانب الفريق المركزي في تأطير التداريب الإعدادية التي يتضمنها مسار الأولمبياد الوطنية في الرياضيات، جميع المتوجات والمتوجين والمؤطرين الذين سهروا على إعدادهم لهذه التظاهرة العلمية الدولية وأستاذاتهم وأساتذتهم.

(ومع 27/05/2021)