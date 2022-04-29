المواطنات والمواطنون المنتقون في قرعة الحج مدعوون للاتصال بوكالات الأسفار التي اختاروها لإتمام ملف الحج

دعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة) عموم المواطنات والمواطنين، المنتقين في عملية قرعة الحج بتأطير من وكالات الأسفار السياحية، إلى الاتصال بوكالات الأسفار المنظمة لحج 2022م والمختارة من طرف الحاج من أجل إتمام ملف الحج.

وجاء في بلاغ للوزارة، يوم الجمعة، أنه "رغبة من قطاع السياحة في تنوير عموم المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بتأطير من طرف وكالات الأسفار السياحية وتحسيسهم بحقوقهم وواجباتهم، فمن حقهم مطالبة الوكالات التي وقع عليها اختيارهم بضرورة الاطلاع، قبل توقيع العقد، على مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفية تسديدها لدى بريد بنك وشروط إبطال العقد من أجل ضمان مصالح كل الأطراف المتعاقدة والسهر على أداء المناسك في أحسن الظروف".

وشددت الوزارة على أنه "يجب على الحاج التأكد من تطابق المبلغ الإجمالي المحدد من طرف الوكالة والمشار إليه في العقد الموقع مع الوكالة والمبلغ الذي سوف يؤديه بشبابيك بريد بنك، إذ أن كل حاج ملزم بأداء مبلغ الحج كاملا ودفعة واحدة لدى بريد بنك".

وأشارت إلى أنه بإمكان المواطنات والمواطنين الاطلاع على لائحة وكالات الأسفار المرخص لها بتنظيم عملية الحج برسم سنة 2022م ببوابة قطاع السياحة www.tourisme.gov.ma

(ومع 29/04/2022)