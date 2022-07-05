الموسم الفلاحي 2021-2022: المساحة التي تم حصدها إلى حدود فاتح يوليوز، بلغت 1,2 مليون هكتار

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، اليوم الاثنين بالرباط، بأن المساحة التي تم حصدها، إلى حدود فاتح يوليوز، بلغت 1,2 مليون هكتار.



وقال الوزير في معرض رده على أسئلة شفوية خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي التأمت اليوم الاثنين بمجلس النواب، إنه تم وضع نظام تسويق تحفيزي من أجل تشجيع تجميع الإنتاج الوطني من الحبوب، يتجلى في تحديد ثمن مرجعي قدره 300 درهما للقنطار من القمح الطري وتخصيص 30 درهما للقنطار، كمنحة جزافية لكميات القمح الطري من الإنتاج الوطني المجمعة خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو إلى 31 يوليوز 2022،



كما تشمل الإجراءات التحفيزية، وفقا للوزير، تحديد متحة للتخزين في حدود 2,5 درهم للقنطار لكل 15 يوما، تمنح لمؤسسات التخزين لمنتوج القمح الطري الوطني الذي تم تجميعه من فاتح يونيو إلى 31 دجنبر 2022، وتخصيص طلبات العروض الأولى لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري الموجه لإنتاج الدقيق المدعم حصريا للمحصول الوطني.



وذكر السيد صديقي في هذا الإطار، بأنه من المرتقب أن يبلغ الإنتاج من الحبوب الرئيسية الثلاثة برسم هذا الموسم حوالي 32 مليون قنطار، أي بانخفاض قدره 69 بالمائة مقارنة بالموسم السابق (103 مليون قنطار).



واشار الى أن الانتاج المتوقع يتوزع حسب أنواع الحبوب على: 17,8 مليون قنطار من القمح اللين، و 7,53 مليون قنطار من القمح الصلب و 6,63 مليون قنطار من الشعير، موضحا أن الإحصائيات النهائية للإنتاج ستتوفر في غضون الأيام المقبلة (15 يوليوز)، وبالنسبة للزراعات السكرية ،افاد الوزير بأن التوقعات الأولية للإنتاج تقدر بحوالي 380 ألف طن من السكر الأبيض، أي تقريبا نفس المستوى مقارنة مع محصول الموسم الفارط (388 ألف طن) وذلك رغم انخفاض المساحة.



وبخصوص الخضروات والحوامض وأشجار الزيتون والورديات والنخيل، أكد السيد صديقي أن آفاق الإنتاج "جيدة"، حيث من المرتقب

أن يصل، على سبيل المثال، الإنتاج من الطماطم إلى 1,204 مليون طن و 1,055 مليون طن من البطاطس و 297 ألف طن من البصل.



وذكر أنه تمت برمجة حوالي 30 ألف هكتار من الخضراوات الصيفية لتغطية حاجيات الاستهلاك الداخلي لفصل الخريف، حيث ثم إنجاز 6.200 هكتار منها، لحد الآن.



وعلى مستوى الصادرات، كشف الوزير أن صادرات الفواكه والخضر الطازجة حققت "أداء جيدا"؛ حيث بلغ حجم صادرات الحوامض



إلى غاية فاتح يوليوز 2022 ما مجموعه 740 ألف طن، بنسبة زيادة ناهزت 41بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، منها 85 بالمائة من الحوامض الصغيرة.



كما ارتفعت صادرات الخضروات بنسبة 21 بالمائة لتتجاوز الكميات المصدرة 1,654 مليون طن، منها 40 بالمائة من الطماطم (زائد 17 بالمائة)، و 18 بالمائة من الدلاح والبطيخ، و8 بالمائة لكل من اللوبياء الخضراء والفلفل و7 بالمائة من الفواكه الحمراء.



ومع :04 يوليوز 2022