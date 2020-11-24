النائب أحمد شلهوب: المملكة المغربية تلعب دورا فاعلا في تسوية القضايا العربية، خاصة الأزمة الليبية

قال النائب بمجلس النواب الليبي، أحمد شلهوب، يوم الثلاثاء بطنجة، إن المملكة المغربية تلعب دورا فاعلا في تسوية القضايا العربية، خاصة الأزمة الليبية.

وأوضح السيد أحمد شلهوب، في كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية تلعب دورا فاعلا في حلحلة القضايا العربية والمغاربية وتقف بقوة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة بصفة عامة وفي ليبيا بصفة خاصة.

وأعرب السيد أحمد شلهوب، في كلمة باسم النواب الحاضرين في الاجتماع، عن الشكر للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، على جهودها لحل الأزمة السياسية بليبيا، مبرزا أن الاجتماع التشاوري جاء بدعوة من البرلمان المغربي وهو يجسد العلاقات الطيبة والعريقة وأواصر الأخوة بين البلدين.

وخلص إلى أن الاجتماع التشاوري، الذي يشهد مشاركة أزيد من 110 نائب ليبي، يروم "تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلس النواب الذين حالت الظروف في ليبيا دون التئامهم".

ويندرج انعقاد هذا الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بطنجة في سياق الجهود المبذولة من قبل المملكة المغربية لتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة السياسية الليبية، بدءا بالحوار السياسي الذي أسفر عن التوصل إلى اتفاق الصخيرات ثم اللقاءات الليبية-الليبية ببوزنيقة.

ويأمل المشاركون في الاجتماع توحيد مجلس النواب الليبي، وتحديد جدول أعمال جلسة رسمية لمجلس النواب تنعقد فوق التراب الليبي للتصدي للاستحقاقات السياسية المقبلة، وتعزيز التوافق حول التعيين في المناصب السيادية.

ومع:24/11/2020