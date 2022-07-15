النقل الطرقي : دعم استثنائي إضافي لفائدة مهنيي القطاع

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، يوم الخميس، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022.

وذكرت الوزارة ، في بلاغ ، أنه " تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة، تعلن وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022، عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma ".

ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة كانت قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

تجدر الإشارة إلى أن المهنيين قد سبق أن استفادوا في ثلاث مرات من الدعم المخصص لهم حسب الفئات، خلال سنة 2022.

(ومع 14/07/2022)