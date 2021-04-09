النهوض بثقافة حقوق الإنسان محور اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد "بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان"

تم اليوم الجمعة بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومعهد "بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان"، تروم ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان. وسيتم من خلال هذه الاتفاقية، التي أشرفت على توقيعها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، والمنسق العام لمعهد "بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ياسين بزاز، إطلاق مسلسل للتعاون والشراكة بين الجانبين، من خلال مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز قيم ثقافة حقوق الإنسان ونشرها خاصة في الوسط المدرسي والجامعي.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء آليات للتعاون بين الجانبين، كل حسب اختصاصاته، من أجل ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان، والنهوض بالمبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها، خاصة داخل الفضاء المدرسي والجامعي، ونشر ثقافة التسامح والنقاش السلمي من خلال اعتماد المقاربة التشاركية وكذا تشجيع ودعم الأنشطة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان.

وفي تصريح لها على هامش حفل التوقيع، قالت السيدة بوعياش إن توقيع هذه الاتفاقية يندرج ضمن اختصاصات المجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، عبر إشراك كافة الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين بما في ذلك منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، موضحة أن المجلس يتوفر على "استراتيجية متكاملة للتعامل مع الجمعيات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا المجال الذي يحتاج إلى نفس طويل".

وأشارت إلى أن المجلس اشتغل خلال سنة 2020 مع عشر جمعيات مهتمة بالمجال الحقوقي، مبرزة أن الهدف من هذا الانفتاح يكمن في إثارة انتباه الحكومة إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجمعيات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للنهوض بالفعل الحقوقي ومحاربة التمييز ضد المرأة والمهاجرين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت أن أهمية معهد "بروموثيوس" تكمن في كونه قاعدة شبابية كبيرة، مؤكدة أنه، وبانخراط الشباب، "يمكن أن ننجح في مهامنا".

من جانبه، قال السيد بزاز إن "توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التأسيس لعمل مشترك بين المجلس والمعهد"، معتبرا أن النهوض بحقوق الإنسان عملية أساسية ومعقدة في الوقت نفسه، كونها تروم غرس قيم حقوق الإنسان والديمقراطية، وتربية جيل صاعد يؤمن بالثقافة الحقوقية في شموليتها.

وتابع بالقول "لدينا قناعة أن المجلس لديه دور كبير في مجاله ومن شأن هذه الشراكة النهوض بثقافة حقوق الإنسان في جميع المؤسسات التربوية و التعليمية"، مشددا على أن تعزيز الثقة في الوسط الشبابي يتطلب ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان"، ومن ثم دور المعهد من أجل توسيع نطاق التعاون في هذا المجال.

يشار إلى أن"بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان" يعد معهدا مغربيا مستقلا يشتغل في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان و الديموقراطية.

/ومع 9 أبريل 2021 /