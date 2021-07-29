الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تقدم لمتعهدي الاتصال السمعي البصري توصياتها بخصوص الانتخابات العامة المقبلة

أفادت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بأنها قدمت لمتعهدي الاتصال السمعي البصري توصياتها بخصوص الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021.

وأوضحت الهيأة، في بلاغ لها، أنها نظمت يوم الأربعاء بالرباط لقاء مع ممثلي متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص، وذلك لتقديم مقتضيات قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 21-37، الصادر ثاني شهر يوليوز الجاري، والمتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة لسنة 2021.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم اتخاذ هذا القرار في إطار انتداب الهيأة العليا في مجال ضمان التنوع وتعددية تيارات الرأي والفكر سواء منها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية أو الثقافية، والتي يتعين تمكينها من التعبير عن آرائها وضمان حضورها وتمثيلها في وسائل الاتصال السمعي البصري.

وبحسب البلاغ، ينص هذا القرار على عدة قواعد ، ويشمل عدة توصيات تتعلق بتغطية الخدمات السمعية البصرية للفترة الانتخابية؛ من بينها، على سبيل المثال، الولوج المنصف للأحزاب السياسية للخدمات الإذاعية والتلفزية خلال الفترة الانتخابية، التمثيلية العادلة للنساء في برامج النقاش العمومي الانتخابي وكذا حياد ونزاهة البرامج السمعية البصرية طيلة الفترة الانتخابية.

كما حدد قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري مدة الفترة الانتخابية التي سيتم تتبع برامجها من طرف الهيأة العليا وتمتد من 1 غشت إلى غاية 7 شتنبر كما تشمل فترة ما قبل الحملة الانتخابية وفترة الحملة الانتخابية الرسمية.

وسجل البلاغ أنه خلال هذا الاجتماع، الذي حضره عدة مسؤولين عن التحرير في الخدمات الإذاعية والتلفزية العمومية والخاصة، تم التحاور أيضا مع مسؤولي الهيأة العليا حول عدة قواعد أخرى منها القواعد والالتزامات الخاصة المؤطرة لبرامج يوم الاقتراع.

وخلصت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى أن أشغال هذا الاجتماع كانت فرصة للتذكير ببعض المبادئ التي تحدد اختصاص وعمل هيأة التقنين من قبيل احترام الحرية التحريرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص وضمان الحق في الخبر لفائدة المواطنات والمواطنين.

(ومع 28/07/2021)