الهيئة السيادية لمالطا : جلالة الملك محمد السادس هو "حامي الإسلام وباقي الأديان السماوية "

قال السيد جوليان بروني، سفير الهيئة السيادية لمالطا بالمغرب ، إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين " ملك محبوب ويمتلك كريزما وهو حامي الإسلام وكذلك باقي الأديان السماوية كلها ".

وأضاف السيد بروني، في كلمة له بمناسبة توشيحه مؤخرا بوسام البابا بيوس التاسع بدرجة فارس كبير الذي منح له من قبل البابا فرنسيس، إن جلالة الملك هو أيضا "مدافع قوي عن التعارف المشترك والسلم والإسلام المعتدل".

وذكر سفير الهيئة السيادية لمالطا بالزيارة التي قام بها البابا فرنسيس للمغرب في مارس 2019 والأخوة التي تجمع جلالة الملك أمير المؤمنين بالحبر الأعظم.

كما تطرق إلى الأعمال المهمة لفرسان مالطا في العالم وفي إفريقيا وفي المغرب والتي قدمت منذ 900 عام خدمات للمرضى والفقراء " دون تمييز بسبب الدين أو الأصل".

وقد سلم السفير البابوي في المغرب ، المونسنيور فيتو رالو ، وسام البابا بيوس التاسع بدرجة فارس كبير لجوليان بروني خلال حفل خاص مصغر بسبب ظروف وباء كورونا في سفارة الهيئة السيادية لمالطا لدى الكرسي الرسولي ، بحضور حكومة الهيئة السيادية والفاتيكان.

وحضرت هذا الحفل السيدة رجاء ناجي، سفيرة صاحب الجلالة لدى الهيئة السيادية والعسكرية لمالطا ولدى الفاتيكان .

ويعد سام بيوس التاسع أعلى وسام يمنحه الكرسي الرسولي، وقد منحه البابا فرنسيس للسفير جوليان بروني تقديرا للخدمات التي قدمها للحبر الأعظم، خاصة خلال زيارة البابا الأخيرة إلى المغرب ، ولتشجيعه الحوار بين الأديان ، وتطوير الجهود الهادفة لخدمة الفئات الأكثر فقرا.

(ومع 23/10/2020)