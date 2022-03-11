الوزير الأول الموريتاني: الاتفاقيات التي وقعها المغرب وموريتانيا ستسهم في النهوض بالتعاون الثنائي في شتى المجالات

أكد الوزير الأول الموريتاني، السيد محمد ولد بلال مسعود، أن الاتفاقيات التي وقعها المغرب وموريتانيا، بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية، اليوم الجمعة بالرباط، ستسهم في النهوض بالتعاون الثنائي في شتى المجالات. وقال السيد محمد ولد بلال مسعود، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، في ختام أشغال هذه الدورة، إن هذه الأخيرة "كانت ناجحة بكل تأكيد، وذلك بالنظر إلى حجم الاتفاقيات الهامة التي تم توقيعها في كافة المجالات، والتي ستسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور، بما يتماشى والمصالح المشتركة للبلدين".

وتميزت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، التي ترأسها السيدان عزيز أخنوش، ومحمد ولد بلال مسعود، بالتوقيع على 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم.

وتهم هذه الاتفاقيات مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والأمن والتقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي والصحة والتكوين المهني وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والاستثمار والمقاولات.

ومع 11/03/2022