الولايات المتحدة تشيد بـ"الصوت الحاسم" لجلالة الملك في تعزيز السلام الإقليمي والمستقبل "الآمن والمزدهر" للإسرائيليين والفلسطينيين

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بـ"الصوت الحاسم" لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز السلام في الشرق الأوسط وتحقيق مستقبل "آمن ومزدهر" للإسرائيليين والفلسطينيين.



وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان صدر عقب مباحثات هاتفية جرت يوم الأحد بين رئيس الدبلوماسية الأمريكية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن "وزير الخارجية أثنى على الدور الحاسم الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز السلام الإقليمي وقيادته في مجال تعزيز مستقبل آمن ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين".



وخلال هذه المباحثات، تطرق المسؤولان إلى "أهمية منتدى النقب"، كما أكدا على أهمية "الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار في إسرائيل وغزة".



وأشادت الولايات المتحدة، مؤخرا، بدور المغرب "الذي يحظى بالتقدير"، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني والدفع قدما بحل الدولتين من أجل إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.



وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أشار إلى أن "المغرب تجمعه علاقة خاصة بالفلسطينيين، بالطبع فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ونحن نقدر دور المغرب في مساعدة ومواكبة الشعب الفلسطيني وفي دعم حل الدولتين".



وخلال مباحثاته الهاتفية يوم الأحد مع السيد بوريطة، أبرز السيد بلينكن "التزامه المستمر بتعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والمغرب".



ومع: 15 ماي 2023