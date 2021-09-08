انتخابات 8 شتنبر .. نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت 50.18 في المائة

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن نسبة المشاركة في انتخابات ثامن شتنبر، بلغت عند انتهاء عملية التصويت في الساعة السابعة مساء 50,18 في المائة على المستوى الوطني.

وأوضح البلاغ أنه طبقا للمقتضيات القانونية التي تحدد ساعة اختتام الاقتراع، فقد انتهت عملية التصويت برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، بالنسبة لكافة مكاتب التصويت المحدثة على الصعيد الوطني في تمام الساعة السابعة مساء.

وبخصوص سير عملية التصويت، وباستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت، يضيف البلاغ، فإن عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة .

وأضافت وزارة الداخلية، أنه حسب المعلومات الواردة من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 50,18 في المائة على المستوى الوطني .

وأشارت إلى أن الجهات الجنوبية للمملكة تميزت بتسجيل نسبة مشاركة مشجعة، حيث بلغت هذه النسبة 58,30 في المائة على مستوى جهة الداخلة -وادي الذهب، و 63,76 في المائة في جهة كلميم -واد نون و 66,94 في المائة في جهة العيون -الساقية الحمراء .

ومع 08/09/2021