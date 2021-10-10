تم، يوم السبت، انتخاب السيد النعم ميارة رئيسا جديدا لمجلس المستشارين.

وجرت عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وانتخب السيد ميارة، الذي تقدم مرشحا وحيدا لرئاسة المجلس، بعد حصوله على 86 صوتا، مقابل 6 ملغاة، و4 فارغة.

وينص الدستور في الفصل 63 على أنه ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.

وكانت الأغلبية الحكومية، قد ذكرت، في بلاغ لها، أنه تم الاتفاق على ترشيح السيد النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين، والسيد راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب.

وأوضحت أن هذا الترشيح جاء “بناء على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخما قويا لمخرجات صناديق الاقتراع “.

ومع 09/10/2021