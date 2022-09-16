انتخاب المغرب عضوا في اللجنة التنفيذية لمجتمع الديمقراطيات

تم انتخاب المملكة المغربية عضوا في اللجنة التنفيذية لمجتمع الديمقراطيات للفترة ما بين 2022-2024، وفق ما أفاد به يوم الخميس بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأبرز البلاغ أن هذا الانتخاب يكرس الاختيارات الديمقراطية للمملكة والتزامها الثابت والنهائي بتعزيز الحريات وحمايتها، وتقوية المؤسسات الديمقراطية، وتوسيع المشاركة السياسية، بما يتماشى مع دورها الفاعل والمسؤول، وإسهاماتها الجوهرية والمتعددة الأوجه في أشغال مجتمع الديمقراطيات، وفق روح بناءة ومن أجل التعاون، وذلك منذ انضمامها إليه سنة 2006.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الانتخاب يمثل شهادة من جميع الدول الأعضاء الـ 27 في مجلس إدارة مجتمع الديمقراطيات على التزام المملكة الطوعي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يتجلى، على الصعيد الوطني، في مسلسل إصلاحات ومبادرات جريئة ومبتكرة ترمي إلى توطيد الديمقراطية وتحديث المجتمع في ضوء احترام القيم الكونية للمساواة والتعددية والاعتدال.

وتابع البلاغ أن المملكة المغربية، وبعد أن كانت عضوا في مجلس الإدارة، ستنضم إلى اللجنة التنفيذية لمجتمع الديمقراطيات إلى جانب كندا وبولندا وجمهورية كوريا ورومانيا والولايات المتحدة.

وخلص البلاغ إلى أن المغرب، الذي يعد أحد أقدم أعضاء مجتمع الديمقراطيات، والبلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن هذه الهيئة، سيظل ملتزما بتعزيز الديمقراطية والدعم النشيط للالتزام بالقيم الديمقراطية المشتركة وحقوق الإنسان ودولة القانون، على النحو المنصوص عليه في إعلان وارسو.

(ومع 15/09/2022)