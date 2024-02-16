تم، يوم الخميس بأديس أبابا، انتخاب المغرب عضوا في مجلس وكالة الفضاء الإفريقية، وذلك خلال أشغال الدورة ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 14و15 فبراير الجاري.

وظفرت المغربية أمل العياشي بمقعد داخل مجلس وكالة الفضاء الإفريقية بعد فوزها في انتخابات منطقة شمال القارة بأغلبية ساحقة (35 صوتا).

وأكد الوفد المغربي بالمناسبة أن هذا الفوز الساحق لممثلة المملكة جاء وسط منافسة محتدمة، وهو ما يبرز خبرتها ورؤيتها لمستقبل التعاون الفضائي الإفريقي.

كما يحظى هذا النصر بأهمية كبرى في سياق تسعى فيه القارة الإفريقية إلى تعزيز حضورها في مجال الفضاء.

وأشار الوفد المغربي إلى أن السيدة العياشي، بفضل خبرتها والتزامها، في موقع جيد للمساهمة بشكل ملحوظ في مبادرات وكالة الفضاء الإفريقية، الرامية إلى تعزيز التطور التكنولوجي والعلمي في القارة.

(ومع 16.02.2024)