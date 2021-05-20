انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس مكتب لجنة الاتحاد الإفريقي التقنية المتخصصة للمالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج

انتخب المغرب يوم الخميس نائبا أول لرئيس المكتب الجديد للجنة الاتحاد الإفريقي المتخصصة للمالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج. ويكرس انتخاب المغرب للفترة ما بين 2021 و2023 الانخراط النشيط للمملكة في أشغال هذه اللجنة التقنية المتخصصة، الحيوية بالنسبة للقارة، ويؤكد بالتالي الثقة التي تضغها في المغرب الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، ولا سيما من خلال خبرته وتجربته في مجال المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج.

ففي ظل التحديات الاقتصادية التي يفرضها وباء كوفيد-19، سيمكن انتخاب للمملكة بالمكتب الجديد للجنة، من تثمين خبرتها المؤكدة في مجالات المالية والاقتصاد للمساهمة بشكل تام في الازدهار الاقتصادي للقارة الأفريقية وفي استكشاف السبل والوسائل من أجل انتعاش اقتصادي للقارة الأفريقية في مرحلة ما بعد كورونا، وفق ما علم لدى بعثة المملكة لدى الاتحاد الأفريقي.

وأعرب السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، السيد محمد العروشي، في كلمته خلال اجتماع اللجنة التقنية المتخصصة للمالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج، التي تجري أعمالها يومي الخميس والجمعة عبر تقنية التناظر المرئي، عن اقتناعه بأن الانتعاش الاقتصادي ما بعد كورونا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة ستبذل جهودا أكثر في إطار هذه اللجنة من أجل تعزيز تقسيم العمل بين المفوضية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ولا سيما اتحاد المغرب العربي، لتسهيل التجارة البينية وتعزيز التآزر لتمتين التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية وتقوية الصمود في مواجهة وباء كورونا.

(ومع 20 ماي 2021)