انطلاق أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية

انطلقت، صباح يوم الجمعة بالرباط، أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والسيد محمد ولد بلال مسعود، الوزير الأول الموريتاني.

وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكان الوزير الأول الموريتاني قد حل يوم الخميس بالرباط، مرفوقا بوفد يضم وزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال.

يشار إلى أن أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين انعقدت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين.

(ومع 11/03/2022)