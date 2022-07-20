انطلاق أشغال الدورة ال14 لقمة الأعمال الأمريكية- الإفريقية بمراكش

انطلقت، يوم الأربعاء بمراكش، أشغال الدورة الرابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية -الإفريقية التي تنظم تحت شعار “لنبن المستقبل معا “.

وتعرف هذه القمة ،التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من “مجلس الشركات المعني بإفريقيا” ، على الخصوص، مشاركة وفد حكومي أمريكي هام ووزراء أفارقة وصناع قرار بكبريات الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات وأوساط الأعمال الإفريقية.

وتمنح هذه الدورة فرصة لإرساء شراكات أعمال ثلاثية (أمريكية مغربية إفريقية ) متطلعة نحو المستقبل، وكذا تعزيز المكانة الاستراتيجية للمغرب، البلد الإفريقي الوحيد الذي وقع اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، باعتباره قطبا إفريقيا وشريكا اقتصاديا مرجعيا للولايات المتحدة.

وستتميز القمة ،التي ستتواصل أشغالها إلى غاية 22 يوليوز، بتنظيم حوارات رفيعة المستوى وجلسات عامة وحلقات نقاش وموائد مستديرة وأنشطة أخرى حول أولويات القارة في مجالات الأمن الغذائي والصحة والفلاحة والانتقال الطاقي والتكنولوجيات الجديدة، والبنيات التحتية واندماج المنظومات الصناعية.

(ومع 20/07/2022)