انطلاق أشغال منتدى الاستثمار الإفريقي بمراكش

افتتحت، يوم الأربعاء بمراكش، أشغال دورة 2023 لمنتدى الاستثمار الإفريقي، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وصناع قرار في القطاعين العام والخاص، ومستثمرين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين، وتلاها السيد عمر القباج، مستشار جلالة الملك.

ويعد المنتدى، المنظم تحت شعار "تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا "، أهم منصة للقاءات الاقتصادية في القارة، ويتوخى تحقيق قيمة مضافة كبرى لفائدة المستثمرين من خلال إطلاعهم على الفرص المتاحة، لاسيما خلال مرحلة التحول الهامة التي تشهدها القارة.

ومنذ إطلاقه سنة 2018، تمكن منتدى الاستثمار الإفريقي من تعبئة نحو 143 مليار دولار من الفوائد الاستثمارية. ويعتبر "Market Days" الحدث الأبرز ضمن هذا المنتدى، ويمتد لثلاثة أيام. ويحضر هذه التظاهرة الآلاف من المستثمرين العالميين والمدراء التنفيذيين لمؤسسات تمويل التنمية، ورواد الأعمال ورؤساء الحكومات، وذلك بغية تعزيز المعاملات الاستثمارية الهامة .

ويشارك حوالي 600 مشارك رفيع المستوى في نسخة 2023 من هذا المنتدى، الذي يعد منصة متعددة الأطراف ترتكز على إبرام اتفاقيات على مستوى القارة من خلال صيغة مبتكرة تجمع بين عرض المشاريع في غرف المجالس (Board rooms)، وبين مناقشات قطاعية رفيعة المستوى.

ويهدف إطار معاملات المنتدى إلى توفير آليات الاستثمار المناسبة للمستثمرين الباحثين عن فرص في الأسواق الناشئة. ومن شأنه تقديم حلول فعالة للمستثمرين الذين يسعون إلى توجيه رأس المال إلى القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والبنك الإفريقي للتنمية وأجندة الاتحاد الإفريقي لـ2063.

(ومع 08/11/2023)