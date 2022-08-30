انطلاق الأسبوع الإفريقي للمناخ في ليبرفيل بمشاركة المغرب



انطلقت اليوم الإثنين في ليبروفيل أعمال الأسبوع الإفريقي المناخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وخبراء من عدة دول من بينها المغرب.



وتمثل المملكة في هذا الحدث المناخي الكبير ، الذي سيستمر حتى 2 شتمبر وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.



كما يشارك في هذا الحدث كل من نسمة جروندي وزينب راشدي، على التوالي الخبيرة في مجال الهواء والمناخ ومسؤولة البرامج في مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.



وترأس حفل افتتاح هذا الأسبوع الرئيس الغابوني، علي بونغو، وبحضور على الخصوص الأمينة العامة للكومنولث، باتريشيا سكوتلاند.



ويهدف الأسبوع الأفريقي للمناخ إلى اعتماد مقترحات إفريقية لتنفيذ الإجراءات الإقليمية في مجال مكافحة تغير المناخ.



وتهدف هذه الاجتماعات، التي تعقد تمهيدا للمؤتمر ال 27 للأطراف (كوب 27) في مصر، إلى الوقوف على مدى تنفيذ القرارات المتخذة في (كوب 26) وتسطير رزنامة عمل إفريقية في مجال حماية البيئة تعرض على القمة المقبلة.



وتعتزم السلطات الغابونية أيضا الاستفادة من هذا اللقاء لعرض جهود البلاد لحماية نظامها البيئي الطبيعي.



ومع: 29 غشت 2022