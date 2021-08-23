انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الجمعة 10 شتنبر عوض يوم 03 شتنبر 2021

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إفادة بخصوص الدخول التربوي 2022-2021 أمام مجلس الحكومة، أنه تقرر انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الجمعة 10 شتنبر 2021، عوض يوم الجمعة 03 شتنبر 2021.

وأوضح بلاغ صدر عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الاثنين بتقنية التناظر المرئي برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أنه استنادا لما جاء في المادة الأولى من مقرر تنظيم السنة الدراسي 2022-2021، والتي تنص على إمكانية تعديل وتكييف مقتضياته، عند الاقتضاء، ووفق ما تتطلبه الضرورة، فقد تقرر انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الجمعة 10 شتنبر 2021، عوض يوم الجمعة 03 شتنبر 2021، وذلك حرصا على توفير ظروف آمنة تراعي سلامة كافة المتعلمات والمتعلمين وفق شروط ومعايير الإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة وكذا تأمين الحق في التعلم لمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية.

وذكر البلاغ أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن هذا الدخول يأتي في سياق يتميز باستمرار جائحة كوفيد 19 وبصعوبة التنبؤ بالوضعية المستقبلية لاعتبارات تتعلق بالمنحى التصاعدي لعدد الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة وببروز وانتشار متحورات جديدة لهذا الفيروس أشد عدوى وتصيب مختلف الشرائح العمرية وبتباين في الحالة الوبائية بين مختلف المناطق والأقاليم والجهات.

(ومع-23/08/2021)