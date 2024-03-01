انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024 ما بين1 مارس وتستمر إلى 29 أبريل المقبل

يعلن وزير الداخلية أن عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2024، انطلقت اليوم الجمعة وستستمر إلى غاية يوم 29 أبريل 2024.



ويهيب وزير الداخلية، في بلاغ له، بالشباب الذين توصلوا بالإشعار الذي تم بموجبه دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة المذكورة، أن يقوموا بملء استمارتهم عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma ، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء يوم 29 أبريل 2024.



كما يلفت انتباه الشباب ذكورا وإناثا الراغبين في التطوع لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج السنة الجارية أن يبادروا، خلال الفترة المحددة لإجراء عملية الإحصاء المذكور، أي ما بين فاتح مارس الجاري و29 أبريل 2024، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر نفس الموقع الإلكتروني : www.tajnid.ma



ومن جهة أخرى، يخبر وزير الداخلية الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء، الراغبين في الاستفادة من الإعفاء لأحد الأسباب المقررة في القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أنه يتعين عليهم إيداع طلبات إعفائهم، مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات سبب الإعفاء، لدى السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابع لدائرة نفوذها الترابي محل إقامتهم، وذلك في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير يوم 29 أبريل 2024 كآخر أجل لذلك.



وسيتم، حسب المصدر ذاته، عرض طلبات الإعفاء على اللجان الإقليمية قصد دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها فور انتهاء الفترة المحددة لعملية الإحصاء.



ومع: 01 مارس 2024