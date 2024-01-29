انطلاق عملية التسجيل الالكتروني للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025م

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن انطلاق عملية التسجيل الالكتروني للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1446هـ / 2025م، ستتم ابتداء من يوم الإثنين 05 فبراير إلى غاية يوم الجمعة 15 فبراير 2024 .



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن اللجنة الملكية للحج " قررت بالنسبة لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025م، فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق والذين لم يسبق لهم أداء مناسك الحج خلال العشر سنوات الأخيرة".



كما قررت اللجنة "بالنسبة لكبار السن ضرورة التسجيل مع أحد أفراد العائلة لا يتجاوز عمره 50 سنة، يتوفر على القدرة البدنية التي تمكنه من مرافقة المسن في كل مراحل الحج ومساعدته على أداء المناسك".



وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية التسجيل الإلكتروني تتم من خلال الولوج لموقع الوزارة على الأنترنيت (www.habous.gov.ma)، وفق لائحتين: اللائحة الأولى خاصة بالراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، واللائحة الثانية خاصة بالراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وكالات الأسفار السياحية.



ومع: 29 يناير 2024