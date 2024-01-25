انعقاد أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب - غامبيا بالداخلة

انعقدت، اليوم الخميس بمقر ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب - غامبيا، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الغامبي مامادو تانغارا.



وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتعزيز أواصر التعاون بين المغرب وغامبيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس أداما بارو.



وتوجت أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون المغرب - غامبيا، التي حضرها على الخصوص السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال وممثلو عدد من القطاعات الحكومية بالبلدين، بالتوقيع على 11 اتفاقية تشمل عددا من مجالات التعاون الثنائي.

ومع: 25 يناير 2024